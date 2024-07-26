«Акрон» продал в Первую лигу форварда, забившего в 1-м туре «Локо»

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев покинул «Акрон». Игрока продали «Балтике» из Первой лиги.

«Акрон» благодарит Абу-Саида Эльдарушева за яркую игру, запоминающиеся голы и вклад в результаты команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написали тольяттинцы.

Эльдарушев в 1-м туре РПЛ забил «Локомотиву» (2:3).

Абу-Саид – воспитанник дагестанского футбола.

Всего за 1,5 года в составе «Акрона» футболист сыграл в 57 матчах, в которых записал на свой счeт 15 забитых мячей и 4 ассиста.

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