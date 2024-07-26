Эксперт по аргентинскому футболу перечислила плюсы и минусы новичка «Спартака» Барко

Мария Мыльникова, ведущая Okko и эксперт в области аргентинского футбола, проанализировала новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.
«У «Спартака» очень хороший трансфер. (Может быть. Скорее всего. Больше да, чем нет).
Итак, Эсекьель Барко.
Плюсы.
– Базовые данные. В 16 лет уже было видно, что очень талантливый парень.
– Универсальность. В атаке где угодно может играть, но идеально слева в полузащите.
– Опыт. Играет на серьезном уровне как раз с 16 лет. И с «Ривером» много чего повидал, так что прокачан в этом смысле.
Минусы.
– Стабильность. Еe не хватает. Иначе бы с его качествами играл в сборной (в U23 играл, кстати) и давно бы в Европу забрали.
– Мотивация. Будет ли она у него в РПЛ? А без мотивации ленится. И отсюда вытекает следующий пункт.
– Иногда обманывает ожидания. Так было в МЛС. Переехал громко и дорого, а на деле вышло вяленько.
Пабло Сейхас (спортивный агент) у нас в эфире недавно сказал, что трансфер перспективный. Но очень многое зависит от тренера. Как встроит парня. И что за обстановка будет вокруг. В общем, дико интересно понаблюдать».