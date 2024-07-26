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  • Эксперт по аргентинскому футболу перечислила плюсы и минусы новичка «Спартака» Барко

Эксперт по аргентинскому футболу перечислила плюсы и минусы новичка «Спартака» Барко

26 июля 2024, 16:17
7

Мария Мыльникова, ведущая Okko и эксперт в области аргентинского футбола, проанализировала новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«У «Спартака» очень хороший трансфер. (Может быть. Скорее всего. Больше да, чем нет).

Итак, Эсекьель Барко.

Плюсы.

– Базовые данные. В 16 лет уже было видно, что очень талантливый парень.

– Универсальность. В атаке где угодно может играть, но идеально слева в полузащите.

– Опыт. Играет на серьезном уровне как раз с 16 лет. И с «Ривером» много чего повидал, так что прокачан в этом смысле.

Минусы.

– Стабильность. Еe не хватает. Иначе бы с его качествами играл в сборной (в U23 играл, кстати) и давно бы в Европу забрали.

– Мотивация. Будет ли она у него в РПЛ? А без мотивации ленится. И отсюда вытекает следующий пункт.

– Иногда обманывает ожидания. Так было в МЛС. Переехал громко и дорого, а на деле вышло вяленько.

Пабло Сейхас (спортивный агент) у нас в эфире недавно сказал, что трансфер перспективный. Но очень многое зависит от тренера. Как встроит парня. И что за обстановка будет вокруг. В общем, дико интересно понаблюдать».

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Источник: телеграм-канал Марии Мыльниковой
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (7)
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ivany4
1722000905
Все это было известно сразу после публикации о его переходе, и без эксперта. Вот только эксперт не упомянула, что после МЛС, Барко, серьезно проанализировал свой провал в Америке. И предложение Спартака интересует его в первую очередь, как перезапуск своей карьеры на новом уровне, выигрыш титула с новой командой, и стремиться к завоеванию новых вершин. Будем посмотреть, насколько серьезно от возьмется за свою карьеру. И не только в Спартаке.
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Anton1969
1722003203
Лишь бы не опять баласт!!!
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Каратель помойников
1722011523
Понятно.еж птица гордая,пока не пнёшь не полетит)
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slavа0508
1722015994
Достали эти эксперты в юбке ...
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