Милонов оценил готовность Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сказал, что нижняя палата парламента не готова взять к себе 35-летнего нападающего Артема Дзюбу.

«А зачем? А что у нас тут, извините меня, стоянка ржавых кораблей, что ли? Не надо. Мы таких не берем. Дзюба стал жертвой своего тщеславия и гордыни. После известных событий он стал немножечко сдавать и в результате совсем вышел в тираж. Ему сейчас нужно понять, что он уже не может быть футболистом в топовых российских клубах.

Возможно, он сможет перейти на тренерскую работу, помощником. Артема мы знаем как хорошего футболиста, ему есть, чем поделиться. Какой-нибудь клуб не из Петербурга, мечтающий закатать один гол «Зениту» против пяти пропущенных, может его взять», – сказал Милонов.