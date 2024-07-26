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  • Милонов оценил готовность Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

Милонов оценил готовность Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

26 июля 2024, 14:32
11

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сказал, что нижняя палата парламента не готова взять к себе 35-летнего нападающего Артема Дзюбу.

«А зачем? А что у нас тут, извините меня, стоянка ржавых кораблей, что ли? Не надо. Мы таких не берем. Дзюба стал жертвой своего тщеславия и гордыни. После известных событий он стал немножечко сдавать и в результате совсем вышел в тираж. Ему сейчас нужно понять, что он уже не может быть футболистом в топовых российских клубах.

Возможно, он сможет перейти на тренерскую работу, помощником. Артема мы знаем как хорошего футболиста, ему есть, чем поделиться. Какой-нибудь клуб не из Петербурга, мечтающий закатать один гол «Зениту» против пяти пропущенных, может его взять», – сказал Милонов.

  • Дзюба находится в статусе свободного агента.
  • В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (11)
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...короче
1721993861
...уже, даже, не смешно...
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Spartak_forv@
1721994203
Закрытый клуб для избранных - у вас не стоянка кораблей,у вас сборище лизоблюдов и клоунов
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evgevg13
1721995343
Так депутатов хоть формально, но выбирают или они уже сами себя назначают в закрытый клуб?
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алдан2014
1721995656
А милонов сам то кто? Дзюбу знаем,а по высказываниям депутат примерно одного поля ягода
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Arvlad
1721997695
Не моё это дело, но может в федерации попробовать избирать депутатов...
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Krics
1722000024
А зачем нужна "ГосДура" ? Об'ясните ? имхо.
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Romeo 123
1722005335
Ну и правильно там своих дрочеров хватает
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nik55
1722005844
в помойке и так перебор
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1722008697
Стал часто Милонов о футболе высказываться, может ему экспертом пойти на Матч ТВ?
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DOCTOR PENALTY
1722015991
У нас и так ГД "спортивная", дури там через край. (((
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