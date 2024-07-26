Бывшая девушка Алексиса Мак Аллистера подала в суд на футболиста

Бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера Камила Майян рассказала о решении подать в суд на игрока.

«Это было сделано не просто так, поэтому правосудие должно заниматься этим. Мне нечего прояснять, и поэтому в последнее время я ничего не говорила. Это длится уже долгое время.

Что бы я ни сказала, у фанатов Мак Аллистера все равно будет свое мнение на этот счет. Я поняла, что не смогу их переубедить. Все уже знают, где я была и что делала», – сказала Майян.