Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Барбоза высказался о трансферной политике «Спартака» и «Зенита» по покупке бразильцев

Агент Барбоза высказался о трансферной политике «Спартака» и «Зенита» по покупке бразильцев

26 июля 2024, 10:18
4

Агент Паулу Барбоза прокомментировал работу «Спартака» и «Зенита» с покупкой бразильских игроков. Сообщалось, что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос Коста близок к переходу в «Спартак». Также москвичи уже подписали другого бразильца – 32-летнего нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.

«Спартак» оживился на трансферном рынке, помогут эти бразильцы, или нет?

– Трудно сказать, в принципе, это усиление, но мне кажется, что необходимо понимать, как эти игроки сумеют адаптироваться в «Спартаке». Это всегда вопрос, потому что адаптация в России – непростой процесс. Конечно, нужны игроки с характером. Только они способны играть в России. Нужно время, чтобы дать оценку игрокам.

– «Спартак» начал подписывать бразильцев, «Зенит» наоборот перестал. Почему на это не обращают внимания? Даже Дзюба называл петербуржцев – «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Мне кажется, это культурный вопрос. Любой футболист вне зависимости от национальности является профессиональным игроком. Этот вопрос затрагивает руководство клуба.

Если клуб считает, что нужно договориться с хорошими игроками, то, думаю, они не смотрят на их национальность. Важно то, как они играют, насколько они эффективны и какую пользу могут принести команде. Национальный вопрос, мне кажется, не должен здесь присутствовать. Здесь вопрос только в таланте игрока.

– Может ли данная критика «Зенита» быть связана с чемпионской серией клуба?

Я думаю, что у «Зенита» всегда был хороший опыт с бразильцами, которые играли и вносили большой вклад. Естественно, есть и другие игроки, которые талантливы и по разным причинам не заиграли. По всему миру так бывает.

Я подчеркну, что талантливым игрока нужен характер. Скаутинг должен разбираться. В какой-то период «Зенит» больше обращал внимания на игроков из Бразилии, но и сейчас там остались талантливые игроки. Есть разные взгляды у людей, которые находятся в руководстве клуба.

  • В составе «Зенита» на данный момент находится 8 бразильцев: Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур, Густаво Мантуан.
  • Клаудиньо также имеет российское гражданство и не считается легионером в РПЛ. Также «Зениту» принадлежат еще два бразильца Роберт Ренан и Ду Кейрос, играющие на правах аренды в «Интернасьонале» и «Гремио».

Еще по теме:
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака» 3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель» 2
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту» 7
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1721978656
Барбос из собачьей будки на помойке пролаял негатив на Спартак и позитив на синит.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1721989294
Надо признать, мы сейчас отстаём от Зенита в селекции намного. Но поправить положение с нынешним "руководством" клуба просто невозможно. *****!
Ответить
FCSpartakM
1721995604
Какая связь между покупками у Спартака? 1 -игрок Станковича, другой- хорошо подвернувшийся вариант купить игрока задешево нежели он стоит. Тут на национальность никто не смотрел, как в случаи и привоза всех остальных клубов из латинской америки. Просто тот рынок доступнее сейчас. А зенит целенаправленно везет из Бразилии игроков.
Ответить
алдан2014
1721998317
Барбоза,,это пират из кинофильма Пираты Карибского моря? Во куда села занесло. Глядишь и Воробей обьявится
Ответить
Главные новости
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
8
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
Все новости
Все новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
8
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+