Агент Барбоза высказался о трансферной политике «Спартака» и «Зенита» по покупке бразильцев

Агент Паулу Барбоза прокомментировал работу «Спартака» и «Зенита» с покупкой бразильских игроков. Сообщалось, что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос Коста близок к переходу в «Спартак». Также москвичи уже подписали другого бразильца – 32-летнего нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.

– «Спартак» оживился на трансферном рынке, помогут эти бразильцы, или нет?

– Трудно сказать, в принципе, это усиление, но мне кажется, что необходимо понимать, как эти игроки сумеют адаптироваться в «Спартаке». Это всегда вопрос, потому что адаптация в России – непростой процесс. Конечно, нужны игроки с характером. Только они способны играть в России. Нужно время, чтобы дать оценку игрокам.

– «Спартак» начал подписывать бразильцев, «Зенит» наоборот перестал. Почему на это не обращают внимания? Даже Дзюба называл петербуржцев – «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Мне кажется, это культурный вопрос. Любой футболист вне зависимости от национальности является профессиональным игроком. Этот вопрос затрагивает руководство клуба.

Если клуб считает, что нужно договориться с хорошими игроками, то, думаю, они не смотрят на их национальность. Важно то, как они играют, насколько они эффективны и какую пользу могут принести команде. Национальный вопрос, мне кажется, не должен здесь присутствовать. Здесь вопрос только в таланте игрока.

– Может ли данная критика «Зенита» быть связана с чемпионской серией клуба?

– Я думаю, что у «Зенита» всегда был хороший опыт с бразильцами, которые играли и вносили большой вклад. Естественно, есть и другие игроки, которые талантливы и по разным причинам не заиграли. По всему миру так бывает.

Я подчеркну, что талантливым игрока нужен характер. Скаутинг должен разбираться. В какой-то период «Зенит» больше обращал внимания на игроков из Бразилии, но и сейчас там остались талантливые игроки. Есть разные взгляды у людей, которые находятся в руководстве клуба.