Де Йонг отказывается продлевать контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг игнорирует призывы клуба продлить контракт, срок которого истекает в 2026 году. По данным журналита Хавьера Мигеля, в клубе смирились с тем фактом, что не смогут заработать на игроке.

Следующим летом «Барселона» может отпустить футболиста по низкой цене, если новое соглашение так и не будет заключено.

Вероятность более выгодной продажи в будущем не исключена, если де Йонг согласится подписать новой договор со снижением зарплаты.

Однако предложенные суммы, как ожидается, не будут превышать 100 миллионов евро. Ранее столько был готов заплатить «Манчестер Юнайтед».