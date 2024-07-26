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Де Йонг отказывается продлевать контракт с «Барселоной»

26 июля 2024, 09:59
13

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг игнорирует призывы клуба продлить контракт, срок которого истекает в 2026 году. По данным журналита Хавьера Мигеля, в клубе смирились с тем фактом, что не смогут заработать на игроке.

Следующим летом «Барселона» может отпустить футболиста по низкой цене, если новое соглашение так и не будет заключено.

Вероятность более выгодной продажи в будущем не исключена, если де Йонг согласится подписать новой договор со снижением зарплаты.

Однако предложенные суммы, как ожидается, не будут превышать 100 миллионов евро. Ранее столько был готов заплатить «Манчестер Юнайтед».

  • 27-летний де Йонг в прошлом сезоне провел за «Барселону» 30 матчей, забил 2 гола.
  • Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 70 миллионов евро.

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Источник: Culemania
Испания. Примера Барселона де Йонг Френки
Комментарии (13)
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Spartak_forv@
1721977693
Нестабилен,очень склонен к травмам и тяжело набирает форму после них.На самом деле удивительно,что за него так долго продолжали предлагать большие суммы.И ещё более странно,что Барса его не продала вовремя.Тем более,по позиции было и есть кем заменить
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MazaiNN
1721977923
Это тот у кого самая высокая зарплата в Ла Лиге?
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russkiisergei
1721981552
клуб в гавне купается, а они платят огромную зарплату ему, и не смогут продать! вот будет весело
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