«Палмейрас» назвал сумму, за которую продаст Вейгу в «Зенит»

«Зенит» продолжает попытки подписать полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейгу.

По сведениям СМИ, боссы бразильского клуба не хотят расставаться с 29-летним атакующим хавбеком и уже отклонили 20-миллионное предложение «Зенита». Политика бразильского гранда заключается в защите своих футболистов от европейских клубов.

Для того, чтобы приобрести Вейгу, петербуржцам, а также другим заинтересованным клубам придется активировать опцию выкупа игрока, которая составляет 30 миллионов евро.