Караваев рассказал о настроении в «Зените»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, в каком настроении находится невская команда.

«Думаю, плохим точно не назовeшь. Дополнительных эмоций добавил Суперкубок, естественно, потому что мы его выиграли – приятно начать сезон с победы. И победа в Самаре, причeм крупная, тоже дарит хорошее настроение. Атмосфера прекрасная в команде», – ответил Караваев.