Караваев рассказал о настроении в «Зените»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, в каком настроении находится невская команда.
«Думаю, плохим точно не назовeшь. Дополнительных эмоций добавил Суперкубок, естественно, потому что мы его выиграли – приятно начать сезон с победы. И победа в Самаре, причeм крупная, тоже дарит хорошее настроение. Атмосфера прекрасная в команде», – ответил Караваев.
- «Зенит» уверенно начал новый сезон. Коллектив Сергея Семака одержал две победы в двух играх, забив 8 мячей.
- Завоеван первый трофей. В суперкубковой встрече был уверенно обыгран «Краснодар» (4:2).
- В следующем матче невскому клубу предстоит встретиться с «Рубином». Встреча пройдет в Казани.
- Вячеслав Караваев, играющий на позиции крайнего защитника, выходил в основе «Зенита» во всех играх нового сезона. Пока голевыми действиями футболист не отметился.
Источник: Официальный сайт «Зенита»