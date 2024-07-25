Новичок «Спартака» Барко: «Я родился с классным дриблингом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своем дриблинге.

– У тебя классный дриблинг. С кого брал пример?

– Совершенствовать обводку – одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре. Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре.