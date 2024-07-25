Новичок «Спартака» Барко: «Я родился с классным дриблингом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своем дриблинге.
– У тебя классный дриблинг. С кого брал пример?
– Совершенствовать обводку – одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре. Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре.
- В этом году 25-летний Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость трансфера аргентинца в 14 миллионов евро.
- Барко впервые будет играть в Европе.
Источник: официальный сайт «Спартака»