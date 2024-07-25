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  • Новичок «Спартака» Барко: «Я родился с классным дриблингом»

Новичок «Спартака» Барко: «Я родился с классным дриблингом»

25 июля 2024, 18:14
13

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своем дриблинге.

– У тебя классный дриблинг. С кого брал пример?

– Совершенствовать обводку – одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре. Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре.

  • В этом году 25-летний Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 7 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера аргентинца в 14 миллионов евро.
  • Барко впервые будет играть в Европе.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (13)
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ВасяК
1721920832
Время покажет!!!Если это так, то ты нам как воздух нужен!!!
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...короче
1721920909
...лишь бы не дриблинг ради дриблинга и мордой в землю, как носорог)... Надеюсь - это не про тебя!)...
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oyabun
1721921332
Хорошее качество. Нам в Спартаке таких точно не хватает. Ещё парня отмечают как мастера по штрафным. После Фернандо очень востребованное амплуа.
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Цугундeр
1721921569
Да ладно с дриблингом , лишь бы до фистинга не дошло через месячишко...
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k611
1721922764
Посмотрим в деле.
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Skull_Boy
1721923210
И поэтому ты обделался даже в МЛС
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alefreddy
1721929387
хочется верить в лучшее
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