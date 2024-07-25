Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» объявил о переходе Барко

25 июля 2024, 14:25
24

«Спартак» согласовал с «Ривер Плейтом» условия перехода полузащитника Эсекьеля Барко. Контракт 25-летнего игрока с красно-белыми рассчитан на три года. Новичок будет выступать за «Спартак» под пятым номером.

«Барко – универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть как в центре поля, так и на флангах атаки. На протяжении карьеры он чаще действовал в роли «десятки» и левого вингера.

Визитная карточка Эсекьеля – эффективный дриблинг и взрывная скорость. Помимо классного чувства паса, аргентинец обладает хорошим ударом с обеих ног, неоднократно забивал мячи издали и со штрафных», – говорится в сообщении клуба.

  • В этом году 25-летний Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 7 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера аргентинца в 14 миллионов евро.

Еще по теме:
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 18
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Ривер Плейт Барко Эсекьель
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1721907300
Ну наконец то! Давай, Эсекьель, покажи всем что не зря взяли. Удачи и много-много забитых за Спартак голов!
Ответить
k611
1721907553
Посмотрел нарезку голов. То что умеет бить штрафные это хорошо. В Спартаке после ухода Фернандо с этим совсем печаль.
Ответить
ВасяК
1721907596
Добро пожаловать в Спартак!!!
Ответить
...короче
1721908059
...промолчу и постучу, что б не сглазить)...
Ответить
Spartak_forv@
1721908216
Ну наконец-то неделю не могли объявить его.Надеемся на удачный выбор!
Ответить
R_a_i_n
1721908605
Наверно единственный трансфер последних пары лет, который вселяет осторожный оптимизм.
Ответить
mahan
1721909331
Посмотрим. Много уже кого хвалили в итоге полные провалы были. Надеюсь, что это будет хороший трансфер.
Ответить
NewLife
1721909527
На узбека похож))
Ответить
zigbert
1721909678
Да тут уже было все ясно, если Барко тренировался вместе с командой, оставалась небольшая формальность. Вроде бы позиция Промеса.
Ответить
nik55
1721909765
удачи
Ответить
Главные новости
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
1
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
1
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
1
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
3
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
Все новости
Все новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+