«Спартак» объявил о переходе Барко

«Спартак» согласовал с «Ривер Плейтом» условия перехода полузащитника Эсекьеля Барко. Контракт 25-летнего игрока с красно-белыми рассчитан на три года. Новичок будет выступать за «Спартак» под пятым номером.
«Барко – универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть как в центре поля, так и на флангах атаки. На протяжении карьеры он чаще действовал в роли «десятки» и левого вингера.
Визитная карточка Эсекьеля – эффективный дриблинг и взрывная скорость. Помимо классного чувства паса, аргентинец обладает хорошим ударом с обеих ног, неоднократно забивал мячи издали и со штрафных», – говорится в сообщении клуба.
- В этом году 25-летний Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость трансфера аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Спартака»