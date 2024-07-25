«Спартак» объявил о переходе Барко

«Спартак» согласовал с «Ривер Плейтом» условия перехода полузащитника Эсекьеля Барко. Контракт 25-летнего игрока с красно-белыми рассчитан на три года. Новичок будет выступать за «Спартак» под пятым номером.

«Барко – универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть как в центре поля, так и на флангах атаки. На протяжении карьеры он чаще действовал в роли «десятки» и левого вингера.

Визитная карточка Эсекьеля – эффективный дриблинг и взрывная скорость. Помимо классного чувства паса, аргентинец обладает хорошим ударом с обеих ног, неоднократно забивал мячи издали и со штрафных», – говорится в сообщении клуба.