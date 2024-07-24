Агент – о будущем Чистякова в «Зените»: «Он хочет остаться»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев поделился информацией о будущем игрока в невском клубе.

«Какие цели у Димы в «Зените»? Бороться за место в составе. Он не намерен уходить и хочет оставаться в «Зените», – прояснил агент.