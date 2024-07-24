Агент – о будущем Чистякова в «Зените»: «Он хочет остаться»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев поделился информацией о будущем игрока в невском клубе.
«Какие цели у Димы в «Зените»? Бороться за место в составе. Он не намерен уходить и хочет оставаться в «Зените», – прояснил агент.
- Российский футболист Дмитрий Чистяков, в январе отпраздновавший 30-летие, защищает цвета «Зенита» с 2020 года.
- В майке коллектива с берегов Невы россиянин провел 82 поединка. В них футболист сумел забить 1 гол и оформить 3 голевых паса. В новом сезоне Дмитрий пока не принимал участие в матчах.
- «Зенит» в 1-м туре уверенно переиграл «Крылья Советов», отправив в их ворота 4 мяча.
Источник: «Матч ТВ»