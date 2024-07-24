В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене Fan ID

Вице-спикер нижней палаты Государственной Думы Владислав Даванков сообщил, что вопрос об отмене Fan ID будет рассмотрен в парламенте.

«Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.

Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота ее не спала. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект о его отмене», – пояснил Даванков.