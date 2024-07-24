В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене Fan ID

Вице-спикер нижней палаты Государственной Думы Владислав Даванков сообщил, что вопрос об отмене Fan ID будет рассмотрен в парламенте.
«Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.
Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота ее не спала. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект о его отмене», – пояснил Даванков.
- Fan ID действует на всех стадионах РПЛ с 2023 года.
- Данный закон вызвал большую волну негодования со стороны болельщиков. Активные фанаты приняли решение отказаться от оформления карты болельщика и перестали посещать стадион. Также снизились показатели общей посещаемости.
- Новый сезон РПЛ стартовал в минувшие выходные.
- По итогам 1-го тура лидером таблицы стал «Зенит». Невский коллектив не оставил шансов «Крыльям Советов» (4:0), отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. «Спартак» в первом матче Деяна Станковича не справился с «Оренбургом» (0:2). «Локомотив» обыграл «Акрон» в суперрезультативном матче (3:2).
Источник: Metaratings.ru