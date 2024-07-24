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В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене Fan ID

24 июля 2024, 21:36
36

Вице-спикер нижней палаты Государственной Думы Владислав Даванков сообщил, что вопрос об отмене Fan ID будет рассмотрен в парламенте.

«Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.

Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота ее не спала. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект о его отмене», – пояснил Даванков.

  • Fan ID действует на всех стадионах РПЛ с 2023 года.
  • Данный закон вызвал большую волну негодования со стороны болельщиков. Активные фанаты приняли решение отказаться от оформления карты болельщика и перестали посещать стадион. Также снизились показатели общей посещаемости.
  • Новый сезон РПЛ стартовал в минувшие выходные.
  • По итогам 1-го тура лидером таблицы стал «Зенит». Невский коллектив не оставил шансов «Крыльям Советов» (4:0), отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. «Спартак» в первом матче Деяна Станковича не справился с «Оренбургом» (0:2). «Локомотив» обыграл «Акрон» в суперрезультативном матче (3:2).

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар Оренбург Акрон
Комментарии (36)
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Цугундeр
1721846944
Какая славненькая фамилия. Даванков..) Голосну ,пожалуй.)
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Ганнибал Лектор
1721848626
Ну хоть один здравый законопроект
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NewLife
1721848662
Чтобы изменить фануйди на фанприди, надо повышать уровень и качество российского футбола, начав с разгона ангажированного рфс и послушных судей, чтобы болельщики почувствовали, что в рпл чемпионами становятся по спортивному принципу, а не за счет админ ресурса и безграничной накачки одного клуба деньгами гос компании.
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BRO_football
1721851984
Рассмотреть не значит принять. Языком болтать они любят, только вот полезного делают мало. Если и примут осенью, то этот сезон в любом случае доигрывать будут с Fan ID.
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Ziklop
1721852270
вериться с трудом! вы ****** "звезды"
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721853949
Проверить всех чиновников и судей РФС на предмет договорняков
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БАЗАРА НЕТ
1721857182
Не прокатит ничего у вас,на заработать рейтинг выйдет) верной дорогой идёте товарищи, Кириенко будет доволен
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Непутриот
1721876357
тугодумам с госдурки только через год начало доходить, что они тупы, как пробки! и то вряд ли
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Ивантеевец
1721884114
Рассмотреть и отменить разные вещи. Свежо придание, но верится с трудом.
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Давид59
1721891010
Спад посещаемости? Так это дело не так лечится. Сперва интерес к футболу должен возрасти. А когда ни еврокубков, ни ЧЕ, ни ЧМ с нашим участием... Есть такое выражение г-н Даванков: хотел подумать, но было нечем
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