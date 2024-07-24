Бывший игрок сборной Бразилии признался в любви к русской водке

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос признался, что ему очень нравится пиво и водка.

– Вы знакомы с Роберто Карлосом. Что он вам рассказывал о России?

– Только хорошее. Отмечал, какая прекрасная здесь еда! Роберто сказал, что в России нужно попробовать все, потому что здесь очень вкусно.

– Что уже пробовали?

– Икра, бефстроганов! Холодный борщ – очень вкусно.

– Вы выложили фото с пивом. Как вам русское?

– Очень нравится! И не только пиво, еще водка. Водочка! В любой стране, в которой жил, любил пить водку – предпочитаю ее пиву. Водку употребляют везде – в Англии, Бразилии.