Канчельскис высказался о ситуации с Соболевым

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что переход в «Зенит» нападающего Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом «Спартака», будет непонятным решением.

«Спартак» – это уникальная команда, все время какие-то новости, что-то происходит, я не удивлюсь, что что-то еще произойдет в течение сезона. Мы не знаем, какая там ситуация, может быть, конфликт между новым тренером и игроком. Я думаю, что все упирается в конфликт с руководством, возможно, из-за трансфера в «Зенит». Конечно, такая история влияет на игру и атмосферу команды, какой бы конфликт ни был.

Сейчас такая шумиха поднялась, тем более разговоры про «Зенит», а «Зенит» и «Спартак» являются двумя лучшими командами. Отпускать Соболева в «Зенит» для многих будет непонятным решением – в стан конкурента, усиливать конкурента вряд ли хотят. Но, опять же, мы не знаем всего, что происходит, посмотрим, как закончится трансферное окно», – сказал Канчельскис.