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Канчельскис высказался о ситуации с Соболевым

24 июля 2024, 13:32
16

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что переход в «Зенит» нападающего Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом «Спартака», будет непонятным решением.

«Спартак» – это уникальная команда, все время какие-то новости, что-то происходит, я не удивлюсь, что что-то еще произойдет в течение сезона. Мы не знаем, какая там ситуация, может быть, конфликт между новым тренером и игроком. Я думаю, что все упирается в конфликт с руководством, возможно, из-за трансфера в «Зенит». Конечно, такая история влияет на игру и атмосферу команды, какой бы конфликт ни был.

Сейчас такая шумиха поднялась, тем более разговоры про «Зенит», а «Зенит» и «Спартак» являются двумя лучшими командами. Отпускать Соболева в «Зенит» для многих будет непонятным решением – в стан конкурента, усиливать конкурента вряд ли хотят. Но, опять же, мы не знаем всего, что происходит, посмотрим, как закончится трансферное окно», – сказал Канчельскис.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Он выходил на поле за красно-белых в игре 1-го тура сезона-2024/25 РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (16)
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serhio80
1721817900
Канчельскис – это уникальный тренер и комментатор, все время какие-то новости, что-то происходит, я не удивляюсь уже. То из колхозной команды с позором выгонят, то в пельменной спарринг устроит с чемпионом двора по литрболу. Мы не знаем, какая там ситуация, может быть, конфликт с мостовым, у него больше интервью берут. Я думаю, что все упирается в конфликт с руководством матч тв, возможно, из-за того что с бланшем в эфир не пускают. Конечно, такая история влияет на Андрея.
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andr45
1721817960
Ох, уж эти врачи((( У Канчельскиса после избиения, как минимум, судя по его бреду, сотрясение мозга, а они его не диагностировали((( Это ж надо такое ляпнуть - Соболев - усилит «Zenitе»))) Андрюша, срочно к врачам, иначе последствия будут плачевными - повышенная раздражительность; частые перепады настроения, в т.ч. беспричинная плаксивость и депрессивное состояние и т.д.
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Давид59
1721820066
Зенит» и «Спартак» являются двумя лучшими командами? Ну-ну
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...короче
1721822825
...главное - теперь делая, какое-либо заявление, держаться от того, кому заявляешь, в 3-4 метрах и с открытыми дверями...
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O-kolesov
1721823667
Две лучшие команды Зенит и Краснодар, Спартак - пятый.
Ответить
Cleaner
1721828556
Спартак - это уникальная команда. Команда ЦИРК. Где все артисты - КЛОУНЫ...)))
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FCSpartakM
1721835088
Очередной набор слов. Всем все ясно, только литовский месси в непонятках
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