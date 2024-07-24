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Зарема образно прокомментировала ситуацию с Соболевым

24 июля 2024, 12:31
5

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалсь о решение спортивного директора красно-белых Томаша Амарала отстранить форварда Александра Соболева от тренировок.

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться.

Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», – сказала Салихова.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Игрок может перейти в «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (5)
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acor94
1721813754
Сколько же злорадства в её словах. Она явно добра Спартаку не желает. Да и вообще почему Спартак, а не Уфа. Это позорно поддерживать команды из других регионов, если есть своя.
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Taps
1721815403
Чудненько, осталось отправить его к арабам.
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andr45
1721817072
«Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак», сделал всего лишь полшага( Следующая половина - перевод в «Спартак-2» с соответствующей зарплатой и пусть тренируется ИНДИВИДУАЛЬНО, то есть один-одинешенек) Через годик, может быть, дорастет до игрока ротации команды «Спартак-2»
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