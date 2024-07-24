Медведев прокомментировал информацию о скором трансфере Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев переходит в «Зенит»? Эта информация не соответствует действительности», – сказал Медведев.

Ранее стало известно, что 27-летнего Соболева отстранили от тренировок с основной командой «Спартака».

Форвард выступает за красно-белых с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

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