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  • Рабинер одним словом описал ситуацию вокруг Соболева в «Спартаке»

Рабинер одним словом описал ситуацию вокруг Соболева в «Спартаке»

23 июля 2024, 23:58
20

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал отстранение форварда «Спартака» Александра Соболева от основы.

  • После матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за безрезультативную игру.
  • Игрок признался, что его мысли заняты трансфером в «Зенит».
  • В ответ Станкович предложил перестать тренироваться с основой. Соболев согласился.

«Какая очаровательная мизансцена. А до игры этот разговор не мог состояться? Чтобы не было нужды ставить на календарный матч футболиста, чьи мысли заняты переходом в другую команду?

Если все так и было, то вопрос и к одному, и к другому. Почему Соболев сам не подошел до «Оренбурга» к Станковичу и честно не сказал, что не готов к игре, поскольку его мысли далеко? Почему Станкович, прекрасно зная ситуацию в целом, не позаботился отдельно вызвать Соболева и спросить его один на один: «Саша, ты готов к игре?».

Один не сказал, другой не спросил. А получилось то, что получилось. Имя этому – цирк», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (20)
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andrei-sarap-yandex
1721769376
имя этого ЦСКА И КРУГОВОЙ....СПАРТАК ПОЗОРИЩЕ РОССИИ И КЛАДБИЩЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ МЕНЯТЬ МНОГО РАЗ.....САША ТЕБЕ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЯ В ЖИЗНИ....СЕМЬЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.....БИЗНЕС МЕЖДУ КОМАНДАМИ А ИГРОКИ ТОВАР И КОНКУРЕНЦИЯ....КРОМЕ КРУГОВОГО крыса
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ivany4
1721781259
Почему, почему... Да сам Рабинер не раз описывал такие ситуации. Менталитет у наших тренеров и зарубежных - разный. Так же как и у игроков. Станкович спросил у команды все готовы - да, и молчание тоже знак согласия. А Соболь хотел персональной беседы перед игрой? За рубежом тренер сказал - игрок сделал. Если нет, наказали рублем, второй раз на выход. А у нас носятся с каждым, как будто футболистом, как с писаной торбой.))
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Цугундeр
1721793220
Побег из ШоуСвинка.
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evgevg13
1721793978
Лучше и не скажешь
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ЮНик
1721800312
Троянский конь. Хорошо, что он уходит к газпромовским. Будет изнутри разлагать их. Посредственный, чуть выше среднего, футболист, но человек-говно. И дубиноголовый похлеще дзюбы.
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Ниф-Ниф
1721802023
В Спартак-2 поднимать мотивацию.
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andr45
1721804556
РАБИНЕР «Саша, ты готов к игре?» Что за чушь? Рабинер, назови мне хоть одну фирму, в которой сотрудников перед началом рабочего дня спрашивают, готовы ли они работать и отпускают домой, если тот отвечает, что его мысли далеки от работы))) А этой джикиевскую шестерку давно следует перевести в Спартак-2, где он и будет ИНДИВИДУАЛЬНО, то есть без тренеров в гордом одиночестве тренироваться)
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SLADE2019
1721807177
А Станкович сам не в состоянии был понять, что Соболев не готов к игре? Ну, если нет, то ему не тренером надо быть. А в целом, по ситуации, все как то коряво и не очень приглядно.
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DOCTOR PENALTY
1721811247
Как был в клубе бардак, так и остался. Федунизм процветает. Не верю, что федун отошёл от дел, просто теперь рулит через подставных говнюков. *****!
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