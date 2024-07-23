Рабинер одним словом описал ситуацию вокруг Соболева в «Спартаке»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал отстранение форварда «Спартака» Александра Соболева от основы.

После матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за безрезультативную игру.

Игрок признался, что его мысли заняты трансфером в «Зенит».

В ответ Станкович предложил перестать тренироваться с основой. Соболев согласился.

«Какая очаровательная мизансцена. А до игры этот разговор не мог состояться? Чтобы не было нужды ставить на календарный матч футболиста, чьи мысли заняты переходом в другую команду?

Если все так и было, то вопрос и к одному, и к другому. Почему Соболев сам не подошел до «Оренбурга» к Станковичу и честно не сказал, что не готов к игре, поскольку его мысли далеко? Почему Станкович, прекрасно зная ситуацию в целом, не позаботился отдельно вызвать Соболева и спросить его один на один: «Саша, ты готов к игре?».

Один не сказал, другой не спросил. А получилось то, что получилось. Имя этому – цирк», – написал Рабинер.