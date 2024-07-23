Орлов заявил о футбольном совершенстве Глушенкова

Комментатор Геннадий Орлов на ютуб-канале «Такой футбол» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Геннадий Сергеевич, по вашему мнению, за счeт чего Максим Глушенков вот так легко вписался в коллектив «Зенита» и нашeл вот эту связку с Венделом?

– Потому что у него вот всe, что надо футболисту, есть. Он видит поле, он чувствует, кто где, кому можно отдавать мяч, чувствует ход игры. Посмотри, как он отходит в глубину, он уже атакует из глубины. И он всe время открыт, его никто не опекает. Как так? Вообще-то это искусство игрока быть всe время открытым между линиями. Глушенков в порядке.