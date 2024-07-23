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  • Радимов: «Станковича уволят, пока он разберется с проблемами «Спартака»

Радимов: «Станковича уволят, пока он разберется с проблемами «Спартака»

23 июля 2024, 18:57
3

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе в «Спартаке» главного тренера Деяна Станковича.

  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2).

«Может быть, что просто в стартовом матче в Оренбурге у «Спартака» не получилось – бывает такое. Но от того «Спартака» Слишковича не осталось ничего... У Станковича был месяц на подготовку, если ты не успел разобраться, почему никто не подсказал?

А мне очень хочется, чтобы Станкович здесь поработал. Но пока он разберется со всем этим, его уже уволят. Идея-то его понятна – он хочет высоко играть. Но как с такими футболистами это делать? Нормальных слов к этому матчу подобрать невозможно», – сказал Радимов.

  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Химками».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
Комментарии (3)
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k611
1721753482
Радимова с Мостовым в тренерский штаб надо и всё будет "вандефал"
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serhio80
1721754530
Третья жена Радимова: «Может быть, что просто в первую брачную ночь у Владислава не получилось – бывает такое. Но от того Владислава времен Булановой не осталось ничего... У Владислава был месяц на подготовку, если он не успел разобраться, почему никто не подсказал? А мне очень хочется, чтобы у Влада работал. Но пока он разберется со всем этим, я его уже уволю. Идея-то его понятна – он хочет. Но как с таким это делать? Нормальных слов к этому подобрать невозможно», – сказал третья жена Радимова.
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Cleaner
1721761822
Как повезло Зениту с тренером Семаком! А Спартак все каких то недотренеров покупает...)))
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