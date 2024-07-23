Радимов: «Станковича уволят, пока он разберется с проблемами «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе в «Спартаке» главного тренера Деяна Станковича.
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2).
«Может быть, что просто в стартовом матче в Оренбурге у «Спартака» не получилось – бывает такое. Но от того «Спартака» Слишковича не осталось ничего... У Станковича был месяц на подготовку, если ты не успел разобраться, почему никто не подсказал?
А мне очень хочется, чтобы Станкович здесь поработал. Но пока он разберется со всем этим, его уже уволят. Идея-то его понятна – он хочет высоко играть. Но как с такими футболистами это делать? Нормальных слов к этому матчу подобрать невозможно», – сказал Радимов.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с «Химками».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»