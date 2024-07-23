Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, как «Фламенго» попробует добиться продажи Клаудиньо от «Зенита»

Стало известно, как «Фламенго» попробует добиться продажи Клаудиньо от «Зенита»

23 июля 2024, 15:02
2

«Зенит» оставил без ответа последнее предложение «Фламенго» о покупке полузащитника Клаудиньо за 18 миллионов евро. По данным Globo, после этого бразильский клуб принял решение работать над сделкой через игрока и его агента, чтобы они влияли на «Зенит».

До этого «Фламенго» предлагал за Клаудиньо 15 миллионов евро.

  • Во время матча Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
  • 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.

Еще по теме:
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового 1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 4
Реакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита» 12
Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1721742515
КАК ЦСКА С КРЫСЕЙ КРУГОВЫМ СДЕЛАЛ.....ПУСКАЙ УХОДИТ....ОН НЕ УВАЖАЕТ СЕМАКА И ПАРТНЁРОВ......МАНТУАН МОЛОДЕЦ ОН ВСЕГДА ГОТОВ И ВЕСЁЛЫЙ И пашет до конца
Ответить
Давид59
1721747215
Как выяснилось, и без Клавы играть можно. А вот без Вендела будет сложней.
Ответить
Главные новости
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
2
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
4
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Все новости
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
Вчера, 20:09
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
9 сентября
4
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
9 сентября
4
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
9 сентября
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
8 сентября
34
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
8 сентября
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
7 сентября
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
6 сентября
1
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
6 сентября
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
6 сентября
18
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
5 сентября
1
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Неймар получил новую травму
5 сентября
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
4 сентября
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
13
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
4 сентября
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
4 сентября
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
4 сентября
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+