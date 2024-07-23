Стало известно, как «Фламенго» попробует добиться продажи Клаудиньо от «Зенита»

«Зенит» оставил без ответа последнее предложение «Фламенго» о покупке полузащитника Клаудиньо за 18 миллионов евро. По данным Globo, после этого бразильский клуб принял решение работать над сделкой через игрока и его агента, чтобы они влияли на «Зенит».
До этого «Фламенго» предлагал за Клаудиньо 15 миллионов евро.
- Во время матча Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
Источник: «Бомбардир»