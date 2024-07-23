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  • Черчесов рассказал, как проходит изучение казахского языка

Черчесов рассказал, как проходит изучение казахского языка

23 июля 2024, 13:24
5

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов изучает местный язык.

«Разница в сравнении с Польшей и Венгрией – расстояния. В Венгрии я ни разу на самолете не летал на игры, в Польше, по-моему, один раз. А здесь надо летать – в Алма-Ату на машине за пару часов не доедешь.

Страна большая, страна гордая, я бы сказал. Есть, как и везде, свои нюансы. Вот с этими нюансами надо знакомиться. Я думаю, вживаюсь, потихонечку получается.

Уже несколько слов [на казахском] выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • Черчесов назначен в июне.
  • 1-й соперник Казахстана при Черчесове – Норвегия в Лиге наций.
  • Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Источник: Sports.ru
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Мордаванин
1721730861
нормалды ?)
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Таврида
1721732129
Казаха спрашивают: - Как будет по-казахски "вперёд"? - Аглы - А "назад"? -Нет у нас такого слова! - Как нет?? - А вот так: мы поворачиваемся и - " Аглы!"
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...короче
1721734709
...Стас, посмотри "17 мгновений весны" на казахском и ты поймёшь, как ты попал...
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Spartak_forv@
1721740535
Не выучил,приобрел новые знания на территории другого государства)
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