Черчесов рассказал, как проходит изучение казахского языка

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов изучает местный язык.

«Разница в сравнении с Польшей и Венгрией – расстояния. В Венгрии я ни разу на самолете не летал на игры, в Польше, по-моему, один раз. А здесь надо летать – в Алма-Ату на машине за пару часов не доедешь.

Страна большая, страна гордая, я бы сказал. Есть, как и везде, свои нюансы. Вот с этими нюансами надо знакомиться. Я думаю, вживаюсь, потихонечку получается.

Уже несколько слов [на казахском] выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».