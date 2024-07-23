Сухина – о ненависти Божовича: «Может, Миодраг глотнул бормотушки?»

Бывший судья РПЛ Станислав Сухина ответил на ненависть в свой адрес от тренера Миодрага Божовича.

– Миодраг Божович: «Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России в 2008 году с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Армейцы забили нам второй гол из офсайда. Всю игру судья их тянул. Сухину я до сих пор ненавижу!».

– Не знаю... Может, Божович перед этим интервью глотнул какого-то напитка, бормотушки?

– Так как быть с голом Жо? Офсайд?

– Во-первых, за офсайд я не отвечаю. Во-вторых, тот эпизод с голом – это реально момент для VAR! Это не был какой-то явный пятиметровый офсайд. Довольно все на тоненького. Я же как-то предлагал. Давайте мы сядем с Божовичем и посмотрим тот матч. 120 минут. Если его команда вела 2:0 и не смогла победить, то, наверное, надо и себе вопросы задавать.

– А как вам жить теперь с его ненавистью?

– Не знаю. А вдруг кто-то из вашего брата немного приукрасил цитату? Могло такое быть?