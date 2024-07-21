Первый тренер Чалова прокомментировал скорый трансфер Федора в ПАОК

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, высказался о скором трансфере игрока в ПАОК.

«ПАОК будет трамплином для перехода в топ-чемпионат. Этот клуб играет в Лиге чемпионов. Но цена какая-то маленькая. Не знаю, пойдет ли ЦСКА на такую сделку. Мы же не знаем, что прописано в договоре у Чалова.

Наверное, из топовых чемпионатов для Чалова не было предложений. До конца трансферного окна время есть. Если он хочет перейти в более сильный чемпионат, то думаю, спешит не надо. Играй в ЦСКА и показывай свою игру. Может, команды из других чемпионатов его возьмут к себе. Еще целый месяц есть», – сказал Коваль.