Первый тренер Чалова прокомментировал скорый трансфер Федора в ПАОК

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, высказался о скором трансфере игрока в ПАОК.
«ПАОК будет трамплином для перехода в топ-чемпионат. Этот клуб играет в Лиге чемпионов. Но цена какая-то маленькая. Не знаю, пойдет ли ЦСКА на такую сделку. Мы же не знаем, что прописано в договоре у Чалова.
Наверное, из топовых чемпионатов для Чалова не было предложений. До конца трансферного окна время есть. Если он хочет перейти в более сильный чемпионат, то думаю, спешит не надо. Играй в ЦСКА и показывай свою игру. Может, команды из других чемпионатов его возьмут к себе. Еще целый месяц есть», – сказал Коваль.
- В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
- Федор – воспитанник ЦСКА.
- В 2022 году игрок был в аренде в «Базеле».
Источник: «Спорт-Экспресс»