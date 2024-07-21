Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин двумя словами отреагировал на 4 гола Глушенкова за «Зенит»

Карпин двумя словами отреагировал на 4 гола Глушенкова за «Зенит»

21 июля 2024, 09:34
43

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о Максиме Глушенкове.

24-летний российский полузащитник забил за «Зенит» четыре гола в двух матчах.

– Как вам дубль Глушенкова в двух матчах подряд?

– И что?

Далее Карпин проигнорировал вопрос о том, достойна ли такая результативность Глушенкова вызова в сборную России.

  • Карпин ранее не включил Глушенкова в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
  • Тогда тренер заявил, что игроку «надо делать еще много вещей, например, много бегать».

Еще по теме:
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно» 1
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 11
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Карпин Валерий
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1721544307
...а Глушенкову, то-о-очно, 26 лет?)...
Ответить
ivany4
1721546869
По Глушенкову, есть хорошая русская поговорка - не сотвори себе кумира! И для сбг, который как сорока, хватает все блестящее. Глушенков прошел три команды - Спартак, Крылья Советов и Локомотив. И все три клуба с легкостью расставались с ним. Задайте себе вопрос - почему? Возможно у него только сейчас появилась футбольная "мудрость" и хватка. Но давайте подождем хотя бы сезон в новом клубе, а потом будем считать "цыплят".))
Ответить
NewLife
1721547836
Не, ну я не согласен. Я послушал выдающихся экспердов-комментаторов газпром тв, почитал дифирамбы Орлова и уверен, что Глушенков должен быть не только в сборной России, но и в сборной мира и галактики, и его памятник должен стоять на баклан арене.
Ответить
ivany4
1721548453
Валера в своем репертуаре - краткость сестра таланта. А талантливый человек, талантлив во многом.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1721551728
Абсолютно правильный вопрос от Валеры.
Ответить
Каратель помойников
1721553630
Пусть пройдёт треть чемпионата, можно делать какие-то выводы,а сейчас мусолить -это просто диферамбы петь и воздух сотрясать
Ответить
Cleaner
1721554354
Нашли у кого спрашивать. Эстонец Валера только хамить умеет. Ни одного титула и тренер сборной. Пустышка кучерявая...(
Ответить
Spartak_forv@
1721555884
У Карпина словарный запас,как у Эллочки-людоедки
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1721559476
Тренер клоун, хорошо что сборная нигде не играет
Ответить
Владимир-Патраков-vkontak
1721568040
В России нет футбола, всё задавлено фантазиями чиновников РФС и убогими судьями...
Ответить
Главные новости
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
3
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
5
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Все новости
Все новости
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+