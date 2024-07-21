Карпин двумя словами отреагировал на 4 гола Глушенкова за «Зенит»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о Максиме Глушенкове.

24-летний российский полузащитник забил за «Зенит» четыре гола в двух матчах.

– Как вам дубль Глушенкова в двух матчах подряд?

– И что?

Далее Карпин проигнорировал вопрос о том, достойна ли такая результативность Глушенкова вызова в сборную России.