Карпин двумя словами отреагировал на 4 гола Глушенкова за «Зенит»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о Максиме Глушенкове.
24-летний российский полузащитник забил за «Зенит» четыре гола в двух матчах.
– Как вам дубль Глушенкова в двух матчах подряд?
– И что?
Далее Карпин проигнорировал вопрос о том, достойна ли такая результативность Глушенкова вызова в сборную России.
- Карпин ранее не включил Глушенкова в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
- Тогда тренер заявил, что игроку «надо делать еще много вещей, например, много бегать».
Источник: «Матч ТВ»