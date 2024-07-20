Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итог матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).
«Справедливый исход. Конечно, мы ожидали большего, но игра получилось тяжелой. Сейчас жара, тяжело играть. Было видно, что все отдавали силы. Нам нужно время, чтобы сыграться, в команде много новых игроков, которых не было еще в прошлом сезоне», – сказал Николич.
- Это был 1-й официальный матч серба в ЦСКА.
- Ранее Николич тренировал «Локомотив».
- Между «Локо» и ЦСКА серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
Источник: «Матч ТВ»