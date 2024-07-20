Семак прокомментировал 4:0 с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Петербургская команда победила со счетом 4:0. Дубль сделал Максим Глушенков.

– Во втором тайме немного спал темп игры. В первом тайме у нас было все хорошо, но в обороне мы не контролировали игру так, как нам бы хотелось. Соперник создавал моменты у наших ворот. Во втором тайме стали играть более уверенно.

– Нино провел первый матч после восстановления от травмы. Как оцените его игру?

– Дышать ему, конечно, тяжело, еще погодные условия… Он немного выбился из игрового ритма, но он является очень важным игроком для нас. Глушенков играл очень полезно. Это прекрасный футболист, который дополняет ту структуру игры, которая у нас была.