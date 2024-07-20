Игорь Федотов оценил спорные судейские решения в матче «Локо» – «Акрон»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судей в матче 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалeвым.

«По спорным эпизодам Москалев отработал нормально.

По отменeнному мячу Пиняева вопросов нет – там была рука. Что касается момента на 72-й минуте, когда кому-то могло показаться, что стоило назначать 11-метровый в ворота «Локо», то футболист «Акрона» не шeл к мячу, а подставлялся под Ньямси – выпячивал левое бедро. Ну и касаемо момента с попаданием мяча в руку футболисту «Локо», то перед этим Москалeв определил толчок в спину – поэтому тут тоже не было пенальти», – сказал Федотов.