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  • Игорь Федотов оценил спорные судейские решения в матче «Локо» – «Акрон»

Игорь Федотов оценил спорные судейские решения в матче «Локо» – «Акрон»

20 июля 2024, 17:50
4

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судей в матче 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалeвым.

«По спорным эпизодам Москалев отработал нормально.

По отменeнному мячу Пиняева вопросов нет – там была рука. Что касается момента на 72-й минуте, когда кому-то могло показаться, что стоило назначать 11-метровый в ворота «Локо», то футболист «Акрона» не шeл к мячу, а подставлялся под Ньямси – выпячивал левое бедро. Ну и касаемо момента с попаданием мяча в руку футболисту «Локо», то перед этим Москалeв определил толчок в спину – поэтому тут тоже не было пенальти», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Федотов Игорь
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1721490463
Вспоминается матч Спартак-ЦСКА, где спартаковец так же под летящую ногу под удар подставился, тогда у Карасёва сомнений не было, поставил на точку. Вы там определите точные правила, а не на усмотрение судей и ВАР
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Garrincha58
1721494891
господина Федотов ты ненаправа однако... игрок Акрона пытался опередить игрока Локо и тот его сбил это нарушение правил тем более в штрафной а это что? тебе ли бывшему не знать .... Пенальтиии!!!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1721495758
Кто больше даст, в ту сторону флюгер "правил" и повернется)))
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