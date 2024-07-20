Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Акроном» (3:2)

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча с «Акроном» в 1-м туре РПЛ.

Московская команда победила со счетом 3:2.

«Начали сумбурно игру, простые потери были, надо было успокоиться. Но потом мы забили, игра успокоилась, было 2:0, но судья гол отменил – и тут же пропускаем. Не имеем права пропускать легкие мячи, поэтому честь и хвала ребятам.

Сейчас любая команда может обыграть любую, не нужно смотреть на название. Сейчас все будут биться и работать на результат, в каждом матче нужно сверхусилия прилагать», – сказал Галактионов.