Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Игра состоится 20 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Костанца, Бабкин, Орозко, Гарре, Шитов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Вендел, Артур, Караваев, Мостовой, Эракович, Нино, Кассьерра, Глушенков.
Главный тренер: Сергей Семак
Источник: «Бомбардир»