Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Игра состоится 20 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Костанца, Бабкин, Орозко, Гарре, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Вендел, Артур, Караваев, Мостовой, Эракович, Нино, Кассьерра, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак