Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Крыльями»

Бубнов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Крыльями»

23 июля 2024, 13:49

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о гостевой победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре РПЛ.

«Зенит» изначально был фаворитом. Команда Семака по всем параметрам сильнее «Крыльев Советов». Максимум, на что могли рассчитывать волжане – это ничья, да и то вероятность подобного исхода не очень высока. Единственное, что у меня вызывало большой интерес перед игрой, это как гости сыграют без Клаудиньо.

В прошлом сезоне он играл плохо, отчасти из-за этого у команды были проблемы. В обороне Клаудиньо плохо играет, в атаке польза была, но всe же не такая, как раньше. Действовал глубоко, было мало передач, мало голов. Плюс ещe «понты»: недоволен судьями, Семаком, что меняет его. Приехал – тише воды, ниже травы, потом разошeлся.

Ему есть замена в лице Артура, Педро, да и того же Мантуана. Они работы в обороне не чураются, так что вообще никаких проблем с случае ухода Клаудиньо не будет. А если останется, то ещe большой вопрос, будет ли он выходить в стартовом составе. Уж менять по ходу матча бразильца точно будут.

Вот если Вендел уедет, то это может стать проблемой. Ведущий игрок, у них неплохая связка с Глушенковым нарабатывается. Проявили себя в Суперкубке, сейчас в Самаре. К слову, игра ответила на вопрос, является ли Максим игроком стартового состава. Как и Латышонок, который сильнее других вратарей «Зенита».

Если оценивать ситуацию в «Крыльях Советов», то у них серьeзных потерь нет. Уход Горшкова для них – не проблема, ему есть замена. Состав в целом сохранился, неплохая скамейка, просто сейчас не все лидеры в оптимальной форме. Они точно не вылетят, думаю, будут бороться за те же места, что и в прошлом сезоне.

То, что «Крылья» проиграли – ничего страшного, первый матч. И даже четыре пропущенных мяча не должны вводить в заблуждение. У «Зенита» не было подавляющего преимущества, просто здорово реализовывали моменты. У волжан моментов было даже больше, но то Латышонок выручал, то сами не могли забить. Как минимум на гол они ещe до перерыва наиграли.

А так игра была сделана ещe в первом тайме, дальше команда Семака грамотно оборонялась и довела дело до уверенной победы. Видно, что хотят обойтись без проблем, как в прошлом сезоне, и серьeзно настроены добиваться результата в каждом матче», – написал Бубнов.

  • Два гола у «Зенита» забил Максим Глушенков, по одному на счету Матео Кассьерры и Педро.
  • Из-за этого результата петербуржцы возглавили турнирную таблицу, а самарцы находятся на последнем месте.

Еще по теме:
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно» 3
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России 4
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит» 10
Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Бубнов Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
2
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
4
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Все новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+