Бубнов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Крыльями»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о гостевой победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре РПЛ.

«Зенит» изначально был фаворитом. Команда Семака по всем параметрам сильнее «Крыльев Советов». Максимум, на что могли рассчитывать волжане – это ничья, да и то вероятность подобного исхода не очень высока. Единственное, что у меня вызывало большой интерес перед игрой, это как гости сыграют без Клаудиньо.

В прошлом сезоне он играл плохо, отчасти из-за этого у команды были проблемы. В обороне Клаудиньо плохо играет, в атаке польза была, но всe же не такая, как раньше. Действовал глубоко, было мало передач, мало голов. Плюс ещe «понты»: недоволен судьями, Семаком, что меняет его. Приехал – тише воды, ниже травы, потом разошeлся.

Ему есть замена в лице Артура, Педро, да и того же Мантуана. Они работы в обороне не чураются, так что вообще никаких проблем с случае ухода Клаудиньо не будет. А если останется, то ещe большой вопрос, будет ли он выходить в стартовом составе. Уж менять по ходу матча бразильца точно будут.

Вот если Вендел уедет, то это может стать проблемой. Ведущий игрок, у них неплохая связка с Глушенковым нарабатывается. Проявили себя в Суперкубке, сейчас в Самаре. К слову, игра ответила на вопрос, является ли Максим игроком стартового состава. Как и Латышонок, который сильнее других вратарей «Зенита».

Если оценивать ситуацию в «Крыльях Советов», то у них серьeзных потерь нет. Уход Горшкова для них – не проблема, ему есть замена. Состав в целом сохранился, неплохая скамейка, просто сейчас не все лидеры в оптимальной форме. Они точно не вылетят, думаю, будут бороться за те же места, что и в прошлом сезоне.

То, что «Крылья» проиграли – ничего страшного, первый матч. И даже четыре пропущенных мяча не должны вводить в заблуждение. У «Зенита» не было подавляющего преимущества, просто здорово реализовывали моменты. У волжан моментов было даже больше, но то Латышонок выручал, то сами не могли забить. Как минимум на гол они ещe до перерыва наиграли.

А так игра была сделана ещe в первом тайме, дальше команда Семака грамотно оборонялась и довела дело до уверенной победы. Видно, что хотят обойтись без проблем, как в прошлом сезоне, и серьeзно настроены добиваться результата в каждом матче», – написал Бубнов.