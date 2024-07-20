Реакция Медведева на разгромную победу «Зенита» над «Крыльями»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал крупную победу команды над «Крыльями Советов». Петербуржцы выиграли со счетом 4:0. Дубль сделал Максим Глушенков.

«Всегда хорошо хорошо начинать. Дело даже не в счeте 4:0, а в том, как футболисты взаимодействовали друг с другом. Были ориентированы на атаки, при этом очень уверенно играли и в средней линии, и в обороне. Надо отметить, что наш вратарь Латышонок сделал точно три спасения.

Заслуженная победа против очень хорошей команды. «Крылья» не сели, не строили автобусы двухэтажные, играли в футбол, создавала моменты. Такая игра позволила «Зениту» одержать такую победу», – сказал Медведев.