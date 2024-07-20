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Титов назвал причину нестабильности в «Спартаке»

20 июля 2024, 14:07
12

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов недоволен текучкой кадров в клубе.

– А в деятельности нового менеджмента «Спартака» уже видите какую-то системность?

– Я футболист и никогда не был менеджером, спортивным директором, тем более генеральным. Мне тяжело судить. Понятно, что многие недовольны, кричат и шумят: «Зачем взяли Квинси Промеса в Эмираты? Зачем Александра Соболева отдаeм?».

Повторяюсь: любое действие должно проходить в тишине. Судить надо по итогу работы. Я пока не могу сказать, что я полностью разобрался. В «Спартаке» постоянно что-то меняется. Возьмeм ЦСКА: Роман Бабаев уже больше 15 лет работает. В «Зените» Сергей Семак очень долгое время работает. Беру отдельные личности, которые не меняются.

В «Спартаке» же каждый год что-то меняется, к сожалению. Дошло до того, что поменяли хозяина. Уже нет Федуна, рулит «Лукойл». Тренерский штаб меняется каждый год, а бывает, и по два раза за сезон. Футболисты, генеральный и спортивные директора меняются. Что происходит – для меня большая загадка. Хочется уже спокойствия, стабильности и результата.

  • «Спартак» стартует матчем с «Оренбургом» в 1-м туре.
  • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (12)
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oyabun
1721475046
Перевирать то зачем, Егор? Единственный островок стабильности - Зенит. Так оно и понятно, зачем что то менять там где и так стабильно 7-й год подряд дутые чемпионства. А в остальных клубах тренеров меняют почаще чем в Спартаке. Доходит до того что наоборот, как в случае с Абаскалем давно надо было тренера менять, а руководство всё тянуло и тянуло.
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pasha-ansh@mail.ru
1721477338
да ******* вы уже этим Стремтаком
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Skull_Boy
1721477927
Проблемы всего три - бестолковый менеджмент с бестолковый таким же составом, а главная текучка тренера, где для результата ему нужно дать поработать хотя бы сезона два, а вот на третий уже можно ставить топ-задачи
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Иван Петров 1986
1721478924
Да нам тоже хочется. Но...
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Таврида
1721483013
В ЦСКА Бабаев делов натворил, что еще разгребать и разгребать. 30 лямов евро выкинул на Эджуке, Фукса и Гайча, кого мы сейчас в игре видим? Гайч еще по 2-х минутной рекламной нарезке выглядел как Буратино, я в комменте написал - "второй Ласина Траоре", оказалось хуже...
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andr45
1721493195
ТИТОВ  «Тренерский штаб меняется каждый год» А ты бы Егорушка смог бы работать в «Спартке» тренером, если бы тебя так же целенаправленно травили, как Карреру, Тедеско, Ваноли, Абаскаля, Станковича? Когда разные бездельники типа Жукова требовали, чтобы тренеру диктовали состав на игру? Что скажешь, бромонтанник?
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