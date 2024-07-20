Титов назвал причину нестабильности в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов недоволен текучкой кадров в клубе.

– А в деятельности нового менеджмента «Спартака» уже видите какую-то системность?

– Я футболист и никогда не был менеджером, спортивным директором, тем более генеральным. Мне тяжело судить. Понятно, что многие недовольны, кричат и шумят: «Зачем взяли Квинси Промеса в Эмираты? Зачем Александра Соболева отдаeм?».

Повторяюсь: любое действие должно проходить в тишине. Судить надо по итогу работы. Я пока не могу сказать, что я полностью разобрался. В «Спартаке» постоянно что-то меняется. Возьмeм ЦСКА: Роман Бабаев уже больше 15 лет работает. В «Зените» Сергей Семак очень долгое время работает. Беру отдельные личности, которые не меняются.

В «Спартаке» же каждый год что-то меняется, к сожалению. Дошло до того, что поменяли хозяина. Уже нет Федуна, рулит «Лукойл». Тренерский штаб меняется каждый год, а бывает, и по два раза за сезон. Футболисты, генеральный и спортивные директора меняются. Что происходит – для меня большая загадка. Хочется уже спокойствия, стабильности и результата.