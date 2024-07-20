Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Акрон». Игра состоится 20 июля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Жерзино, Морозов, Карпукас, Баринов, Батраков, Ненахов, Сильянов, Тикнизян, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Лончар, Палиенко, Кузьмин, Данилин, Эльдарушев, Бакаев.

Главный тренер: Заур Тедеев