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  • Демба Ба – об Аргентине: «Убежище для сбежавших нацистов. Они принимали военных преступников с 1945 года»

Демба Ба – об Аргентине: «Убежище для сбежавших нацистов. Они принимали военных преступников с 1945 года»

19 июля 2024, 18:10
15

Бывший игрок «Челси» Демба Ба отреагировал на скандальные кричалки футболистов сборной Аргентины.

  • Во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы спели оскорбительную кричалку про игроков сборной Франции.
  • Видео опубликовал Энцо Фернандес. После этого от полузащитника «Челси» стали отписываться одноклубники.

«Аргентина – убежище для сбежавших бывших нацистов. Перон [Бывший президент Аргентины] с 1945 года принимал в стране военных преступников. И вы еще удивлены», – написал Ба.

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Источник: твиттер Демба Ба
Аргентина Франция Ба Демба
Комментарии (15)
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Pooodle
1721403180
Помню, как этот Дембаба разнылся, когд судья кого-то из игроков назвал "вот этот черный парень"! Гыгыгы
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Mirak92
1721403291
Поздно трясти ху...м ,когда баба ушла
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721404846
Современный центр олигархического нацизма это Вашингтон, пиццерия Комет Пинг Понг
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Spartak_forv@
1721405447
Ну это же правда!Так что аргентинцы не обидятся. Наверное...
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R_a_i_n
1721405755
Факт остаётся фактом. Вывозили идейных кучами. Их отпрыски сейчас работают на благо пиндосии.
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Romio-xxx
1721407066
Во Фернандес муравейник то разворошил,это так просто не закончится!
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erybov1965
1721415549
1:1.Аргентина почти правду спела,да и Демба Ба - не слукавил.
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Fialet
1721419675
Дем Баба грязный ни гер.
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Oldtrafford83
1721451523
Ба по ходу забыл про другие страны которые их принимали, нечего, в США кто нить споёт песню про плачущих чернышей и сразу вспомнит, это в последнее несколько лет именно так работает))
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