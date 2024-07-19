Демба Ба – об Аргентине: «Убежище для сбежавших нацистов. Они принимали военных преступников с 1945 года»

Бывший игрок «Челси» Демба Ба отреагировал на скандальные кричалки футболистов сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы спели оскорбительную кричалку про игроков сборной Франции.

Видео опубликовал Энцо Фернандес. После этого от полузащитника «Челси» стали отписываться одноклубники.

«Аргентина – убежище для сбежавших бывших нацистов. Перон [Бывший президент Аргентины] с 1945 года принимал в стране военных преступников. И вы еще удивлены», – написал Ба.