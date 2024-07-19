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Агент Ямаля потребовал повышения зарплаты для игрока

19 июля 2024, 14:22
1

На протяжении нескольких недель агент Ламина Ямаля Жорже Мендеш говорил руководству «Барселоны», что необходимо изменить условия контракта с вингером, сделать их более справедливыми.

Нынешний договор 17-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до 2026 года. На момент заключения он уже предполагал более высокую зарплату, чем обычно назначается при заключении первого профессионального контракта. Однако, Мендеш считает, что сейчас она не отражает качества его игры.

Первый контракт Ламина сопровождался частным соглашением, которое должно было лечь в основу второго договора, рассчитанного до 2030 года. Его планировали подписать тогда, когда игроку исполнится 18 лет. Но намеченные условия потеряли актуальность в связи со стремительным развитием вингера за последние месяцы.

Мендеш хочет добиться сокращения всех установленных сроков и добиться того, чтобы его клиент уже в ближайшее время соответствовал статусу звезды и в спортивном, и в финансовом плане.

  • Ямаль был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Он выиграл золотую медаль в составе сборной Испании, приняв участие в 7 встречах на турнире. На его счету 1 гол и 4 передачи.
  • В прошлом сезоне Ямаль сыграл за «Барселону» 50 матчей, забил 7 голов, отдал 10 передач.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин Мендеш Жорже
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1721391219
"однако,как считает представитель 17-летнего футболиста,сейчас она не отражает качества его игры."...но ведь если он начнет сдавать и играть плохо,вы же не согласитесь понизить зарплату,так почему сейчас должны резко пересматривать контракт из-за месяца хорошей игры...
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