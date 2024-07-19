Корнеев предсказал «Локомотиву» место вне топ-5

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о клубной стратегии «Локомотива».

«Не понимаю «Локомотив» ни по стратегии, ни в плане функционирования. Они потеряли Максима Глушенкова, Антона Миранчука. Давайте представим, что нет голов и результативных действий. На каком месте оказалась бы команда?

У них нет игроков, которые даже близки по уровню к Миранчуку. Не думаю, что Дмитрий Воробьев соответствует уровню топ‑клуба, если «Локомотив» хочет таким быть. «Локомотив» раздал футболистов. Они будет бороться за место ниже пятого», – сказал Корнеев.