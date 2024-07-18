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РФС назвал лучшего российского арбитра сезона-2023/24

18 июля 2024, 18:19
6

Сергей Карасев стал лучшим российским арбитром в минувшем сезоне.

Он получил лучший средний балл за отработанные игры. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

  1. Сергей Карасeв, Москва
  2. Кирилл Левников, Санкт-Петербург
  3. Павел Кукуян, Сочи
  4. Алексей Сухой, Люберцы
  5. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону
  6. Василий Казарцев, Санкт-Петербург
  7. Сергей Чебан, Москва
  8. Виталий Мешков, Дмитров
  9. Артeм Чистяков, Азов
  10. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (6)
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Цугундeр
1721316387
) Безбородов всё-таки приплатил кому -то (кому ?)) , чтобы влезть в "десятку". Цирк начнётся только послезавтра , а клоуны уже здесь .
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Болотоход
1721316451
Трое помойных с питера!!!
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Spartak_forv@
1721320035
Иванов пятый,да его и близко нельзя подпускать к стадионам
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FCSpartakM
1721321528
интересно, из какого города больше всего судей?
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Artemka444
1721326241
Господа эксперты сами посудите Но только лучше у вас чем эти судьи у вас не получится
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rash1959
1721327354
Я думал казарцева уже расстреляли, оказывается говно и с того света воняет
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