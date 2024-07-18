РФС назвал лучшего российского арбитра сезона-2023/24

Сергей Карасев стал лучшим российским арбитром в минувшем сезоне.
Он получил лучший средний балл за отработанные игры. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.
- Сергей Карасeв, Москва
- Кирилл Левников, Санкт-Петербург
- Павел Кукуян, Сочи
- Алексей Сухой, Люберцы
- Сергей Иванов, Ростов-на-Дону
- Василий Казарцев, Санкт-Петербург
- Сергей Чебан, Москва
- Виталий Мешков, Дмитров
- Артeм Чистяков, Азов
- Владислав Безбородов, Санкт-Петербург.
Источник: РФС