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    Рошу и Литвинова пригласили на заседание КДК

    Глава КДК Артур Григорьянц высказался о повестке заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

    «Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику. Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления.

    В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА – два удаления, и «Спартака» – удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба. Помимо этого, рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо», – сказал Григорьянц.

    • Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.
    • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2024 11:56
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    Комментарии (8)
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    fakeid
    1730710973
    красавчик роша! одним ударом 2 рыла начистил! это в золотой фонд рпл!
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    Anton01011969
    1730711020
    Сухой виноват, что упустил нити игры!!! Надо было с самого начала игры держать руку на пульсе и пресекать нарушения!!!
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    NewLife
    1730711538
    "Рошу и Литвинова пригласили на заседание КДК" Чтобы устроить показательный бой?)) Пора уже разогнать эту админ ресурсную камарилью, а Сухого и карася забанить пожизненно.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730713564
    Вывели Рошу срамтаковские подстрекатели. Гыгыгы
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    Интерес
    1730718125
    ОБорудовать ринг и выпустить заново сладкую парочку.Наконец ЦСКА победит,хоть тут...
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