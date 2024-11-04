Рошу и Литвинова пригласили на заседание КДК

Глава КДК Артур Григорьянц высказался о повестке заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику. Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления.

В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА – два удаления, и «Спартака» – удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба. Помимо этого, рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо», – сказал Григорьянц.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

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