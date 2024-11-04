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    • Игрок сборной Узбекистана: «Россия не нужна в Азиатской конфедерации»

    Игрок сборной Узбекистана: «Россия не нужна в Азиатской конфедерации»

    Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов высказался о потенциальном переходе российского футбола из Европы в Азию.

    «Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо.

    А так сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У нее есть много хороших и качественных футболистов», – заявил Ашурматов, выступающий за «Рубин».

    • Российские команды отстранены от международных турниров более 2,5 лет.

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    Источник: Sport24

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    04.11.2024 15:50
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    Комментарии (3)
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    swot1205
    1730726750
    Золотые слова
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    VVM1964
    1730728642
    Тогда заголовок и фраза должны быть такими - "России не нежна Азиатская конференция..." - но простим узбеку - русский язык сложен, иногда даже для русских ! ))
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    ВАХА ZOV
    1730898335
    Не тебе это решать.
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