Игрок сборной Узбекистана: «Россия не нужна в Азиатской конфедерации»

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов высказался о потенциальном переходе российского футбола из Европы в Азию.
«Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо.
А так сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У нее есть много хороших и качественных футболистов», – заявил Ашурматов, выступающий за «Рубин».
- Российские команды отстранены от международных турниров более 2,5 лет.