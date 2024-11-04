Игрок сборной Узбекистана: «Россия не нужна в Азиатской конфедерации»

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов высказался о потенциальном переходе российского футбола из Европы в Азию.

«Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо.

А так сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У нее есть много хороших и качественных футболистов», – заявил Ашурматов, выступающий за «Рубин».