«Спартак» подаст заявление в КДК по поводу удаления Литвинова 5 ноября

«Спартак» 5 ноября отправит заявление в КДК РФС, чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0), сообщает «Спорт-Экспресс»

Во втором тайме матча произошла массовая драка, в результате которой были удалены Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит агрессивное поведение игроков. Литвинов и Роша приглашены на заседание комитета.

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