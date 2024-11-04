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    • «Спартак» подаст заявление в КДК по поводу удаления Литвинова 5 ноября

    «Спартак» подаст заявление в КДК по поводу удаления Литвинова 5 ноября

    «Спартак» 5 ноября отправит заявление в КДК РФС, чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0), сообщает «Спорт-Экспресс»

    • Во втором тайме матча произошла массовая драка, в результате которой были удалены Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша.
    • Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит агрессивное поведение игроков. Литвинов и Роша приглашены на заседание комитета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2024 13:32
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    Комментарии (2)
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    Спартачище
    1730728127
    Уверен Литве ни за что впаяют бан минимум матча на 3 Болотные подсоски из КДК отсосут у газпрома по полной
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    Айболид
    1730742990
    ... чтобы обЖАЛОВАТЬ ... Смотри-ка жалуются они ))))))))))))))
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