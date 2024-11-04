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    • Председатель судейского комитета РФС прокомментировал работу Сухого на матче ЦСКА – «Спартак»

    Председатель судейского комитета РФС прокомментировал работу Сухого на матче ЦСКА – «Спартак»

    Председатель судейского комитета РФС и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев оценил работу главного судьи матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2) Алексея Сухого.

    – Как вы считаете, Сухой не справился с матчем?

    – При назначении на данный матч учитывались многие факторы. Почему был выбран именно он? Алексей проводит замечательный сезон. Даже независимые эксперты «Матч ТВ» не раз называли его самым прогрессирующим судьей, который заслужил большие матчи.

    Понятно, что более опытный арбитр показал бы раньше желтую, что, возможно, охладило бы пыл игроков, но это можно понять только с опытом, пройдя через это. В следующем матче, я уверен, он уже будет понимать, как в таких играх работать.

    Матчи ЦСКА – «Спартак» – вершина для любого русского арбитра, потому что футболисты выходят на эту игру с абсолютно другим настроем.

    Потом уже, после матча, можно каждую отдельную ситуацию разобрать. Но находясь внутри, нужно не испортить матч, чтобы не понизить накал и постараться дать зрителям возможность смотреть целостную игру, а не бесконечные паузы из‑за мелких фолов.

    Конечно, Алексей мог отработаться лучше. Но я хотел бы отметить, что назначение на эту игру он заслужил своей стабильной работой походу двух последних сезонов.

    Мы надеемся, что те недоработки, которые были именно в управлении игрой, он сможет проработать, и следующие такие матчи он будет проводить уже более с холодной головой. Нам нужно расширять количество судей, которые могут обслуживать подобные матчи.

    • Во втором тайме на поле произошла потасовка с участием двух команд. Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удален за удар соперника рукой в голову, а игрок «Спартака» Руслан Литвинов – за захват соперника рукой за лицо.
    • За агрессивное поведение футболистам грозит дисквалификация до четырех матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 12:33
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    Комментарии (12)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730714950
    Сухой не справился с местным дерби. Не пресёк спартаковских подстрекателей и провокаторов на корню. Даже Рошу вывели из себя. Гыгыгы
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    Semenycch
    1730716149
    Я согласен с тем, что Сухой обязан был раньше начать проведение санкционной политики в отношении игроков обеих команд и прежде всего парнокопытной.
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    Спартачище
    1730718776
    Болотных ш,люшек шатали по черным мордам в купке Теперь и ретивые пони беспомощно остепенились
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    NewLife
    1730720170
    "Но находясь внутри, нужно не испортить матч, чтобы не понизить накал" Куда уж понизить, ваш судейский кал повсюду, банда проф непригодных, ангажированных клоунов, а на тебе, Каманцев, вообще пробу негде ставить. ЭСК - срам российского футбола.
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    andr45
    1730732902
    Сухому следует выписать премию, признав его лучшим решалой сезона. Задание ДЮКОВА выполнил на ПЯТЬ с минусом. Минус ставлю за то, что у спартаковцев остались все ноги целы(
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    Интерес
    1730734505
    Перевод на доступный язык :Других у меня для вас нет.Своих не сдаём.
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