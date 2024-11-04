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    КДК не станет рассматривать поведение Гуарирапы

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» пока не обращался в комитет с предложением оценить правомерность удаления полузащитника команды Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). О таких планах ранее сообщала пресс-служба красно-белых.

    Григорьянц также отметил, что нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа не приглашен на заседание КДК. Футболист участвовал в потасовке на поле и не был наказан судьей.

    «На момент записи интервью соответствующего запроса от «Спартака» не поступало.

    Поведение Гуарирапы мы рассматривать не будем. Нет оснований для этого», – сказал Григорьянц.

    • В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник красно-белых был удален за захват соперника рукой за лицо.
    • Игроки могут получить дисквалификацию до 4 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 13:16
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    Комментарии (3)
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    Спартач80
    1730722299
    А почему Спартак не подаёт, про Гуарирапу? Он наиграл на красную точно...
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    Интерес
    1730734884
    А за что? Даже никому в морду не дал,и никого "не остановил ладонью в лицо",как принято у спартачей.Я бы его наградил премией ценой в одну мороженку ,и выгнал из ЦСКА нахрен,как абсолютный вредоносный нуль.
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