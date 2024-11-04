КДК не станет рассматривать поведение Гуарирапы

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» пока не обращался в комитет с предложением оценить правомерность удаления полузащитника команды Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). О таких планах ранее сообщала пресс-служба красно-белых.

Григорьянц также отметил, что нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа не приглашен на заседание КДК. Футболист участвовал в потасовке на поле и не был наказан судьей.

«На момент записи интервью соответствующего запроса от «Спартака» не поступало.

Поведение Гуарирапы мы рассматривать не будем. Нет оснований для этого», – сказал Григорьянц.

В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник красно-белых был удален за захват соперника рукой за лицо.

Игроки могут получить дисквалификацию до 4 матчей.

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