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    Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором пройдет стажировку

    Александр Мостовой определился с командой, куда отправится на тренерскую стажировку.

    Он будет стажироваться у Марцела Лички в «Динамо».

    • «Спартак» отменил ранее согласованную стажировку Мостового.
    • Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

    «Могу с уверенностью сказать, что это будет «Динамо». Начну, скорее всего, после игры в кубке с «Локомотивом». Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься.

    Продолжительность стажировки – как у всех. После подставы от «Спартака» я даже не задумывался.

    Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять. «Динамо» проявило уважение, я отталкивался от этого», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    04.11.2024 15:15
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    Комментарии (14)
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    NewLife
    1730723851
    Вторая по значимости международная новость в футболе после после определения лауреата золотого мяча)
    Ответить
    ...уефан
    1730723994
    ...а Личка - "футбольный человек", ты узнавал?)...
    Ответить
    insider_retro
    1730724820
    Пройдёт ли?.. По ходу он представляет себе этот процесс, типа, инспекции на паях, а не в виде конспектов, занятий и участия...
    Ответить
    Александр.Т.
    1730726181
    Да быстрее бы уже а то надоел уже с этой стажировкой
    Ответить
    swot1205
    1730726575
    Простажируйте его уже хоть кто-нибудь. Посмотрим какой будет тренер не на словах, а на деле
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730727012
    Нас ждет новый сезон приключений царя)
    Ответить
    Тинез Розоп
    1730727406
    забухают на пару сто пудов...
    Ответить
    evgevg13
    1730729452
    Ну-ну...
    Ответить
    Интерес
    1730733859
    Это правильно:Под надзор полиции!
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    zigbert
    1730814211
    Не стажироваться он будет а учить Личку.
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