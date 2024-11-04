Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором пройдет стажировку

Александр Мостовой определился с командой, куда отправится на тренерскую стажировку.

Он будет стажироваться у Марцела Лички в «Динамо».

«Спартак» отменил ранее согласованную стажировку Мостового.

Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

«Могу с уверенностью сказать, что это будет «Динамо». Начну, скорее всего, после игры в кубке с «Локомотивом». Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься.

Продолжительность стажировки – как у всех. После подставы от «Спартака» я даже не задумывался.

Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять. «Динамо» проявило уважение, я отталкивался от этого», – сказал Мостовой.