Президент «Амкала» ответил на слова Дзюбы о «полупокерах»

Основатель и президент «Амкала» Герман Эль Классико прокомментировал заявление Артема Дзюбы.

У форварда «Акрона» в сентябре произошел конфликт с представителями «Амкала».

Дзюба в финале любительской Т-Лиги пнул Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

Впоследствии экс-капитан сборной России назвал медийную команду «полупокерами».

«Реакция Дзюбы меня удивила и позабавила, не более. Поменялось ли мое мнение по отношению к нему? Немного в худшую сторону.

Вряд ли нас можно было назвать до этого лучшими друзьями. В какое-то время общались, потом перестали. Ему нравится жить со своей правдой в своем мире, ну, окей.

Они со Слуцким говорят, что никогда не придут в медиафутбол, но я удивлю их, Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, ***.

Если Дзюба примет участие во втором сезоне этого турнира, то он снова в медиафутболе. Их слова смешно читать, зная, что они [Слуцкий и Дзюба] пытались собрать команду под Медиалигу, но в итоге по спонсорам не договорились и отказались», – сказал Герман.