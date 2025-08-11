«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории

Медиаклуб «Амкал» хочет пригласить экс-баскетболиста Тимофея Мозгова для участия в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Калугой». Москвичи пытаются договориться с чемпионом НБА, рост которого составляет 216 см. По словам президента клуба Германа Попкова (Германа Эль Классико), он таким образом намерен выпустить на поле самого высокого футболиста в истории.

«Амкал» хочет побить и еще несколько рекордов турнира и всего российского футбола. В частности, клуб намерен выпустить самого возрастного футболиста. В числе возможных вариантов Попков назвал экс-игрока сборной России, тренера «Броук Бойз» 59-летнего Дмитрия Кузнецова, а также председателя совета директоров «Зенита» 69-летнего Александра Медведева.

Кроме того, команда хотела бы установить рекорды, сыграв с самым молодым и с самым быстрым футболистами. Президент «Амкала» попросил болельщиков предложить идеи и варианты перформансов.