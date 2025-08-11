Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории

«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории

Сегодня, 16:42
2

Медиаклуб «Амкал» хочет пригласить экс-баскетболиста Тимофея Мозгова для участия в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Калугой». Москвичи пытаются договориться с чемпионом НБА, рост которого составляет 216 см. По словам президента клуба Германа Попкова (Германа Эль Классико), он таким образом намерен выпустить на поле самого высокого футболиста в истории.

«Амкал» хочет побить и еще несколько рекордов турнира и всего российского футбола. В частности, клуб намерен выпустить самого возрастного футболиста. В числе возможных вариантов Попков назвал экс-игрока сборной России, тренера «Броук Бойз» 59-летнего Дмитрия Кузнецова, а также председателя совета директоров «Зенита» 69-летнего Александра Медведева.

Кроме того, команда хотела бы установить рекорды, сыграв с самым молодым и с самым быстрым футболистами. Президент «Амкала» попросил болельщиков предложить идеи и варианты перформансов.

  • Матч «Амкала» с «Калугой» пройдет ориентировочно 19-21 августа.
  • В 1-м раунде москвичи обыграли «Квант» (3:1), выпустив на поле несколько блогеров и селебрити, в числе которых певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче.

Еще по теме:
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина 1
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба 2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке 4
Источник: YouTube-канал «German El Classico — АМКАЛ»
Россия. Кубок Медиафутбол Амкал Калуга Герман Эль Классико
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1754920884
Под чем они? Штырит только в путь! Ещё и болельщиков под эту тему вписывают. Куда только наркоконтроль смотрит?
Ответить
...уефан
1754923222
...а где тут футбол?...
Ответить
k611
1754923792
Чудят ребята по полной программе...
Ответить
Главные новости
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
17:15
Фото40-летний Вальбуэна подписал контракт с новым клубом
16:54
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
16:42
3
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
15:45
4
Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе
15:32
5
Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ
15:23
2
Титов высказался о спасении «Спартака»
15:19
Назван российский клуб, в который может перейти Кузяев
15:12
1
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»
14:35
1
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
14:26
2
Все новости
Все новости
ФотоНазваны судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России
13:59
1
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
09:42
Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
09:40
В РФС обнаружили ошибочный пенальти в ворота «Зенита»
9 августа
38
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина
8 августа
1
РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск
8 августа
1
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов
7 августа
Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб
6 августа
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
6 августа
1
ФотоСмолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
6 августа
3
Видео«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
6 августа
6
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
6 августа
ВидеоБукмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России
6 августа
10
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
6 августа
2
ФотоФото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
6 августа
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
5 августа
2
Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке
5 августа
1
FONBET Кубок России. «Амкал» с блогерами в составе прошел «Квант»
5 августа
ВидеоБлогер Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке
5 августа
Видео«Чудесное спасение»: 19-летний сын Малафеева сделал сейв в матче Кубка
5 августа
1
ФотоWylsacom, The Limba и другие блогеры попали в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка
5 августа
2
Стало известно, сможет ли блогер Wylsacom сыграть в Кубке России по состоянию здоровья
3 августа
«Пари НН» определился с городом, где примет «Ростов»
1 августа
1
Календарь 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России
1 августа
Реакция Орлова на игру Вендела: «Удивительный человек»
1 августа
6
Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Оренбургом»
31 июля
1
Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Рубина»: «Я увидел то, что хотел увидеть»
31 июля
FONBET Кубок России. «Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 