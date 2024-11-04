Стали известны сроки восстановления вратаря «Зенита» Латышонка

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, сколько пропустит из-за травмы голкипер «Зенита» Евгений Латышонок.
– Общались с «Зенитом» по состоянию Латышонка? Он примет участие в сборе?
– Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участие в сборе.
- Зенитовец травмировался в субботу в матче с «Динамо Мх» (2:1).
- Он дернул мышцу, выбивая мяч в 1-м тайме.
- В ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией.