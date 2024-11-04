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    • Стали известны сроки восстановления вратаря «Зенита» Латышонка

    Стали известны сроки восстановления вратаря «Зенита» Латышонка

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, сколько пропустит из-за травмы голкипер «Зенита» Евгений Латышонок.

    – Общались с «Зенитом» по состоянию Латышонка? Он примет участие в сборе?

    – Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участие в сборе.

    • Зенитовец травмировался в субботу в матче с «Динамо Мх» (2:1).
    • Он дернул мышцу, выбивая мяч в 1-м тайме.
    • В ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 13:50
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1730718763
    да будь он здоров - его всё равно не отпустили бы в сборную ради одного тайма с великим брунеем, потому что в тот же день и в то же время зенит играет в стамбуле, а это поинтереснее будет.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730724116
    Еще МРТ ему не провели, а уже на три недели определили! Гыгыгы
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