«Олимпиакос» заинтересовался игроком ЦСКА

«Олимпиакос» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Ранее греческие СМИ сообщали, что «Олимпиакос» включил бразильца в свой список возможных трансферов.
«Олимпиакос» имеет интерес к Роше. Греческий клуб не направлял предложений в ЦСКА, но он интересовался у агентства Роши о качествах защитника. Грекам нужен центральный защитник с такими данными», – рассказал источник «Матч ТВ».
- В прошлом сезоне Роша провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.
- Контракт 29‑летнего бразильца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»