«Олимпиакос» заинтересовался игроком ЦСКА

«Олимпиакос» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Ранее греческие СМИ сообщали, что «Олимпиакос» включил бразильца в свой список возможных трансферов.

«Олимпиакос» имеет интерес к Роше. Греческий клуб не направлял предложений в ЦСКА, но он интересовался у агентства Роши о качествах защитника. Грекам нужен центральный защитник с такими данными», – рассказал источник «Матч ТВ».