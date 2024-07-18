Мостовой рассказал о скором получении образования тренера: «Работодателям стоит спешить»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем будущем на тренерсокм поприще.

«Знаю, люди интересуются моим персональным будущим. Мне не 15 и не 20 лет. Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу. Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Если дадут.

А для предложений Александр Мостовой открыт всегда. Просто помните: люди живут не 150 лет. Кто-то, кто был открыт для предложений, уже ушел из жизни. Время летит быстро! Поэтому работодателям стоит спешить.

Хотя лично я никуда не тороплюсь. Идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю. Мечтать – не мечтаю. Если получится – отлично!» – сказал Мостовой.