«Торпедо» пополнилось форвардом «Динамо»

В «Торпедо» перешел 19-летний нападающий Александр Чупаeв из «Динамо». По данным журналиста Ивана Карпова, трансфер обошелся черно-белым в 20 миллионов рублей.
Контракт с игроком подписан на три года, сообщает Legalbet. Журналист Константин Алексеев написал, что «Динамо» оставило за собой право обратного выкупа.
- Чупаев провел 1 матч за «Динамо» в РПЛ.
- В «Динамо-2» он сыграл 56 матчей, забил 24 мяча и сделал 7 результативных передач.
- Также Чупаeв выступал за «Сатурн» и провел 5 встреч за молодежную сборную России, в которых забил 3 гола.
Источник: официальный сайт «Торпедо»