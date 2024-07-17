«Торпедо» пополнилось форвардом «Динамо»

В «Торпедо» перешел 19-летний нападающий Александр Чупаeв из «Динамо». По данным журналиста Ивана Карпова, трансфер обошелся черно-белым в 20 миллионов рублей.

Контракт с игроком подписан на три года, сообщает Legalbet. Журналист Константин Алексеев написал, что «Динамо» оставило за собой право обратного выкупа.