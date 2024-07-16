«Реал» представил Мбаппе в присутствии 80 тысяч зрителей, он несколько раз поцеловал эмблему клуба

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошла церемония представления нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока «Реала».

Презентация 25-летнего француза собрала полный стадион. Сообщалось, что ее должны были посетить более 80 000 человек.

На церемонии присутствовал бывший игрок и тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Во время произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на футболке. Затем, он сделал это еще несколько раз.