«Реал» представил Мбаппе в присутствии 80 тысяч зрителей, он несколько раз поцеловал эмблему клуба

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошла церемония представления нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока «Реала».
Презентация 25-летнего француза собрала полный стадион. Сообщалось, что ее должны были посетить более 80 000 человек.
На церемонии присутствовал бывший игрок и тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Во время произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на футболке. Затем, он сделал это еще несколько раз.
- Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом».
- Он пришел в мадридский клуб из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Источник: Marca